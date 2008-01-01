В Риге почтили память жертв Холокоста

Новости Латвия | 4 июля 2018 | 20:05

Семьдесят тысяч латвийских евреев и более 20 тысяч евреев, депортированных из других стран Европы, — столько было уничтожено в Латвии во время нацистской оккупации в 1941-9145 гг. Начало этим трагическим событиям положил поджог Рижской синагоги. Ежегодно 4 июля в столице проходят памятные мероприятия, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

«Моя семья погибла в августе 1941 года в одну ночь. Абсолютно все — бабушки, родители, брат, я уже не говорю знакомые, соседи. Человек один не живет», — рассказал Израиль Хурин.

Хурину 95 лет, он родом из Даугавпилса. Потеря семьи, лагеря и гетто — в его жизни было много испытаний. Модельер по профессии, он женился уже после войны — на девушке, которая тоже прошла лагеря. Израиль до сих пор не понимает, как ему удалось выжить.

«Как можно было, в эти 4,5 года — тяжелый труд каторжный, голод, холод, унижения, избиения, одиночество, остаться в живых»,

— добавил он.

Именно сожжение рижских синагог вместе с людьми обозначило начало Холокоста в Латвии.

«В тот же день в газете Tēvija появляется воззвание, где приглашают вступать в команду Арайса, где написано: те, кто хочет участвовать в очищении земли от вредных элементов.

Это символическая акция, которая должна была показать: евреи — другая категория жителей, и что происходит с ними, вас не касается.

Евреи — это вредный элемент, от которого общество должно очиститься. Потому символически важны это место и эта дата», — подчеркнул историк Илья Ленский.

Теперь 4 июля в Латвии отмечают как День памяти жертв геноцида еврейского народа.

«XX век оставил в истории Латвии глубокие шрамы. Один из них — 4 июля, дата, которая обрисовала дорогу к массовым убийствам в лесах Бикерниеки и Румбулы», — заявил президент Раймонд Вейонис.

«Так много зверств, так много болезненных событий, так много страданий, которые доставили потерявшие совесть и преступные жители Латвии, выбравшие быть подручными нацистов.

Но мы помним, что были и другие люди, которые спасали жизни», — подчеркнул Лиронне Бар-Садех, посол Израиля в Латвии.

«Есть разные герои Холокоста. Есть те, у кого герой — Жанис Липке. И есть те, у кого — Херберт Цукурс.

До тех пор, пока человек избегает признания своих поступков или своего отношения к поступкам, скорее всего, он будет продолжать делать то же самое.

Хотя бы для того, чтобы избавиться от тех, кто ему напоминает о том, что он сделал», — подчеркнул Ильёху Крумер, раввин Рижской синагоги.

Сегодня на старом еврейском кладбище в Риге открыли памятник погибшим венгерским еврейками — это подарок Венгрии латвийской столице.

В июне 1941 года в Латвии жило около 93 тысяч евреев. Репрессии и массовые убийства начались сразу после вторжения нацистской Германии в Латвию. Евреи были отделены от сограждан, выгнаны из своих домов, заключены в гетто и в течении полугода в большинстве населенных мест Латвии полностью уничтожены.

Во время нацистской оккупации 1941-1945 гг. было убито более 70 тысяч латвийских евреев и более 20 тысяч евреев, депортированных в Латвию из других стран Европы.

Памятное мероприятие из года в год проходит на месте, где находилась построенная в 1871 году Большая хоральная синагога, сожженная 4 июля 1941 года подразделением Латышской вспомогательной полиции под командованием Виктора Арайса.

Команда Арайса, находящаяся в подчинении Полиции безопасности и Службы безопасности Германии, по приказу нацистов сожгла храм вместе с находившимися в нем людьми. Здание облили бензином и подожгли, а евреям не давали выбраться. В этот же день сожгли и другие еврейские храмы Риги, погибло не менее 400 человек.

В советское время руины синагоги были снесены, и на этом месте устроили сквер с доской почета передовиков производства. В конце 1980-х гг. были произведены раскопки, и в 1993 году при поддержке правительства Латвии, еврейских организаций и частных лиц из многих стран мира открыт мемориал в виде символических стен синагоги.

День 4 июля стал в Латвии официально отмечаемой траурной датой более четверти века назад. Верховный Совет уже объявившей о восстановлении независимости, но де-факто еще находившейся в составе СССР Латвии, принял соответствующий закон 3 октября 1990 года.

Этот день считается началом массового уничтожения евреев Латвии оккупировавшими республику нацистами и их местными пособниками. Именно 4 июля спецподразделения Третьего Рейха спровоцировали в Риге погромы, непосредственными исполнителями которых были местные пособники нацистов.

Согласно отчету гитлеровской «расстрельной команды» Einsatzgruppe A, «в Латвии запустить аналогичные [уже инспирированным в Литве] акции очищения и погром оказалось значительно труднее. (...) В Риге [спровоцировать погром] оказалось возможным посредством [высказывания] соответствующих предположений Латышской вспомогательной полиции. В ходе погрома все синагоги (включая и Большую хоральную на перекрестке ул. Дзирнаву и Гоголя — Rus.lsm.lv) были сожжены и примерно 400 евреев убиты (в том числе и были сожжены заживо — Rus.lsm.lv). Посколько население успокоилось очень быстро, организовать дальнейшие погромы не представилось возможным. События в (...) Риге были зафиксированы на кино- и фотопленку таким образом, чтобы доказать, насколько возможно, что первые спонтанные казни евреев и коммунистов осуществлялись (...) латышами».

В соответствии с этой установкой сцены «спонтанной» расправы местного населения над евреями были показаны в пропагандистском киножурнале Deutsche Wochenschau No. 567 за июль 1941 года.

LSM



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