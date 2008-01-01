Среда, 4 июля: почти без дождя

Новости Латвия | 4 июля 2018 | 20:00

Сегодня в большинстве регионов небо прояснится, а вот в Латгалии возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха во второй половине дня составит от +18 до +20 градусов. Ветер всю среду будет слабым.

В Риге существенных осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха — до +19 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM



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