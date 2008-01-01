Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы будете как никогда более собраны и аккуратны. Ничто так не дисциплинирует, как сознание того, что вы предоставлены сами себе, и ни перед кем не надо отчитываться.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 4 июля 2018 | 20:00
Среда, 4 июля: почти без дождя
Сегодня в большинстве регионов небо прояснится, а вот в Латгалии возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха во второй половине дня составит от +18 до +20 градусов. Ветер всю среду будет слабым.
В Риге существенных осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха — до +19 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
LSM
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