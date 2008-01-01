Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня вы будете как никогда более собраны и аккуратны. Ничто так не дисциплинирует, как сознание того, что вы предоставлены сами себе, и ни перед кем не надо отчитываться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
12 .. 14 C
Утро
13 .. 15 C
День
18 .. 20 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Даугавпилс надеется в течение трёх лет уменьшить стоимость проезда

В крупных городах Латвии в этом году увеличивают и округляют цены на билеты в общественном транспорт ...

2. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

7. Зато нас по головке погладят! {201}

8. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

9. Автобусы и трамваи {170}

10. Самые большие компенсации получили депутаты из Латгалии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {171}

 

Новости Латвия | 4 июля 2018 | 20:00

Среда, 4 июля: почти без дождя

Сегодня в большинстве регионов небо прояснится, а вот в Латгалии возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха во второй половине дня составит от +18 до +20 градусов. Ветер всю среду будет слабым.

В Риге существенных осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер усилится до умеренного. Температура воздуха — до +19 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 