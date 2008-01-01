СГД сможет блокировать не предоставляющие информацию интернет-порталы

Новости Латвия | 3 июля 2018 | 21:25

Кабинет министров сегодня решил передать на рассмотрение в Сейме предложение Министерства финансов разрешить Службе госдоходов (СГД) блокировать интернет-порталы, не предоставляющие сведения. Это предложение включено в поправки к закону о налогах и пошлинах.

Дигитализация экономики в Латвии увеличивается, и все больше сделок осуществляется с использованием интернет-порталов и мобильных приложений, указывает Минфин. "Учитывая, что традиционные методы администрирования налогов не всегда достаточно эффективны в сфере цифровой экономики, необходимо укрепить в процессе администрирования налогов методы и нормы, применимые для контроля за уплатой налогов налогоплательщиками, которые получают доходы, предлагая товары и услуги в интернете", — поясняет Минфин.

В результате мониторинга в первой половине 2017 года СГД выявила по меньшей мере пять порталов, где указаны только номера телефонов и/или адрес э-почты, что не позволяет идентифицировать лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, а значит, и убедиться, уплачены ли им налоги в госбюджет.

Поэтому Минфин предлагает наделить СГД правом во всех случаях, когда поставщика товаров или услуг невозможно идентифицировать, отключать конкретное доменное имя.

СГД констатировала также случаи торговли в интернете товарами, дистанционная торговля которыми запрещена, например, алкоголем и сигаретами. После наложения административного штрафа предприятия продолжают неразрешенную деятельность, сменив контакты на портале на контакты иностранного предприятия.

Минфин предлагает наделить СГД правом в этих случаях тоже отключать доменное имя таких порталов.

Сейчас СГД вправе принимать решение об отключении доменного имени, если налогоплательщик в интернете осуществляет незарегистрированную хозяйственную деятельность, не указывает на портале идентифицирующую его информацию, или его хозяйственная деятельность приостановлена. Однако зачастую налогоплательщик пытается избежать отключения доменного имени, временно прекращая деятельность интернет-портала.

Поправками к закону планируется также обязать почтовых коммерсантов по запросу СГД предоставлять имеющуюся в их распоряжении информацию о лицах, пользующихся их услугами, а также о стоимости отправляемых этими лицами почтовых отправлений. Эту норму предлагает ввести также Организация экономического сотрудничества и развития.

Delfi

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