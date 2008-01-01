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Новости Латвия | 3 июля 2018 | 21:21
Латвия потратит из госбюджета 800 000 евро на визит папы римского
Правительство сегодня постановило выделить 806 тыс. евро Министерству юстиции, чтобы обеспечить предстоящий в сентябре визит в Латвию папы римского Франциска.
Из этой суммы 364,8 тыс. евро будет израсходовано на реконструкцию Аглонской базилики.
22,5 тыс. евро получит Министерство обороны, которое вместе с Земессардзе будет обеспечивать безопасность и порядок во время визита.
60 тыс. евро получит Министерство внутренних дел на организацию дорожного движения и охрану, которую обеспечит Госполиция. 135 тыс. евро предусмотрено на аренду контейнеров для мусора и передвижных общественных туалетов.
15 тыс. евро получит Министерство здравоохранения на обеспечение и координацию неотложной медицинской помощи, 49 тыс. евро — Министерство сообщения на обеспечение ТВ-трансляций и организацию дополнительных поездов и автобусов.
158 тыс. евро получит канцелярия президента на организацию пресс-центров в Аглоне и Доме конгрессов, обеспечение вертолетов и транспорта.
По расчетам Минюста, в Латвии примерно 500 тыс. католиков.
Delfi.lv
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