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Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
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Новости В мире | 3 июля 2018 | 21:17
Сборная Швеции победила Швейцарию и впервые за 24 года вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу
Сборная Швеции победила команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч на стадионе "Санкт-Петербург" завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 66-й минуте забил полузащитник Эмиль Форсберг.
Форсберг открыл счет после затяжной атаки шведов в середине второго тайма. Полузащитник немецкого "Лейпцига" получил передачу с левого фланга и пробил с линии штрафной из центра. Мяч на пути к воротам задел ногу швейцарского защитника Мануэля Аканджи и оказался в сетке — 1:0.
На последних минутах компенсированного времени словенский арбитр Дамир Скомина удалил швейцарца Михаэля Ланга за фол последней надежды и назначил пенальти, но после консультации с ассистентом и видеоповтора заменил красную карточку на желтую, а вместо 11-метрового поставил штрафной, посчитав, что нарушение было за пределами штрафной площади.
Сборная Швеции впервые за 60 лет выиграла два матча подряд на чемпионате мира. В заключительном туре группового этапа команда Янне Андерссона разгромила сборную Мексики (3:0), а теперь впервые за 24 года пробилась в четвертьфинал мирового первенства. На ЧМ-1994 в США шведам удалось даже пройти четвертьфинальную стадию и в итоге завоевать бронзовые медали.
Швейцарцы ни разу не доходили до 1/4 финала на чемпионатах мира после домашнего ЧМ-1954. У них был шанс попасть в число восьми лучших команд на ЧМ-2006 в Германии, но тогда в 1/8 финала они по пенальти проиграли Украине.
Сборные Швеции и Швейцарии за 98 лет играли между собой 29 раз, но на крупных турнирах прежде не встречались. Благодаря победе в Санкт-Петербурге шведы продлили беспроигрышную серию до четырех матчей со швейцарцами.
В четвертьфинале сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с победителем пары Англия — Колумбия. Этот матч 1/8 финала состоится позже 3 июля на стадионе "Спартак" в Москве.
Delfi.lv
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