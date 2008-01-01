В Даугавпилсе начал работать Латгальский региональный центр поддержки семьи

Новости Общество | 3 июля 2018 | 21:12

2 июля в Даугавпилсской городской думе состоялось открытие Латгальского регионального центра поддержки семьи. Создание центра – совместный проект Агентства социальных услуг и Даугавпилсского самоуправления.

Основной целевой аудиторией Центра станут семьи социального риска в которых живут дети, а также приёмные семьи, нагрузка на которые, из-за начавшегося в Латвии процесса деинституализации, возрастёт. Все они нуждаются в повышенном внимании и широком спектре социальных услуг. Именно предоставление качественных социальных услуг станет основной задачей Латгальского регионального центра поддержки семьи.

Новая структура будет способствовать тому, чтобы изъятие детей из биологической семьи стало явлением редким. Для этого в команде работают лучшие семейные психотерапевы, имеющие многолнтний опыт работы с семьями высокого социального риска. Консультации в центре смогут получить и приёмные семьи, ведь забот и проблем, с которыми они повседневно сталкиваются, много. В центр смогут приходить и те, кто только думает стать приёмной семьёй. Здесь обещают помочь предолеть неизбежные трудности, с которыми столкнутся новые приемные родители. На совет, поодержку, квалифицированную психологическую и методическую помощь могут расчитывать и родители, которые испытывают проблемы в общении со своими детьми. Для жителей Даугавпилса социальные услуги, предлагаемые Центром доступны бесплатно. Их по факту будет оплачивать самоуправление. Центр находится по адресу ул. Вентспилс, 22, вход со двора, там где раньше находилась ВТЭК. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону 29402899.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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