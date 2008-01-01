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Новости Латвия | 3 июля 2018 | 21:06

Силы НАТО в Адажи пополнили словацкие военные

К группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединились 152 военнослужащих из Словакии и несколько единиц техники, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С ноября 2017 года в составе механизированной пехотной роты в Латвии служили два координатора по сотрудничеству Вооруженных сил Словакии, чтобы оказать поддержку в приеме союзников в Латвии.

В июне в Латвию прибыли 60 чешских военнослужащих.

В данный момент расширенная военная группа НАТО, присутствующая в Латвии, — более тысячи военных из Албании, Италии, Канады и других стран.

В середине января сменился контингент канадских вооруженных сил, размещенный в Латвии – Канада курирует деятельность боевой группы быстрого реагирования НАТО и будет делать это как минимум до весны 2020 года. За это время канадские силы несколько раз будут полностью заменены по ротации на свежие: ранее Rus.lsm.lv сообщал, что делать это предполагается раз в полгода.

Как Rus.lsm.lv уже писал, решение о развертывании четырех батальонов союзников — по одному в Эстонии, Латвии, Литве и Польше — было принято на саммите НАТО в Варшаве.

LSM

LSM

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