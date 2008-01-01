Уехать из аэропорта на такси — и не остаться без гроша

Новости Латвия | 3 июля 2018 | 21:01

Таксисты отказываются везти, завышают цены и ездят на старых автомобилях. С такими проблемами сталкиваются пассажиры Рижского аэропорта. Проблема существует — это признают и в правительстве. Кабмин намерен действовать, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Аэропорт Rīga, послеполуденный час пик. В терминале встречают пассажиров из Цюриха, Амстердама, Бремена и Парижа. Снаружи в особом режиме ожидания — водители такси. Надеясь заполучить иностранных клиентов, они отказываются везти людей в близлежащие районы.

— Скажите, до Золитуде?.. Нет?

— Идите туда, там вас возьмут.

Отказывают в поездке и другие водители из той же очереди, отправляют к машинам Baltic taxi и Red Cab — они не откажут.

«Сейчас нет потолка цен, его отменили. Поэтому они могут да хоть за угол везти за 100 евро!»,

— рассказал Эдий, водитель Baltic taxi.

Такси этих двух фирм когда-то были единственными, кто обслуживали пассажиров аэропорта. В сентябре прошлого года административный суд это решение отменил, и так называемый «золотой километр» стал доступен любому зарегистрированному предпринимателю с лицензией. Это породило проблемы: в месяц аэропорт получает десяток жалоб — не считая того, что пишут пользователи в социальных сетях.

«Жалобы можно разделить на 3 большие группы.

Первая — цена. Люди уже у торгового центра Spice понимают, что на счетчике более 30 евро. Вторая жалоба — качество. Нет детских сидений, а значит, семьи не могут ехать. Машины старые, водители не знают иностранных языков», — отметила Лаура Карните, представитель аэропорта Rīga.

Третья группа жалоб — отказ везти пассажиров в определенные районы. Недовольные клиенты спешат вызвать такси по телефону.

Пятнадцать евро — только чтобы сесть в такси, и 60 евроцентов — за километр. У некоторых цена за км и вовсе 3 евро. Такие тарифы официально зарегистрированы в столице.

«Лично меня как водителя такси во всей этой ситуации задевает тот факт, что нас называют мошенниками.

Я не понимаю, откуда это всё? Есть официально подтверждённые тарифы. У человека есть возможность выбрать — ехать со мной или нет», — уверен Вент, водитель Vex-auto.

В аэропорту говорят — сделать ничего не могут, только предупредить. Так появились специальные объявления на трех языках.

Вопрос такси добрался и до правительства. Сегодня на заседании коалиции решили создать рабочую группу из представителей ответственных министерств.

«Закон можно изменить и за один день. Но здесь главное — не изменение, которое чисто технически можно сделать, но важно сразу прийти с конкретными правилами, которые можно будет сразу ввести»,

— подчеркнул глава правительства Марис Кучинскис.

Министерство сообщения предлагает вернуть потолок цен или фиксированный тариф на поездки из аэропорта Rīga, пассажирского порта и железнодорожной станции. Конкретные предложения должны прозвучать через 2 недели.

Как уже писал Rus.lsm.lv, чем выше спрос на рижские такси в единицу времени — тем услуга дороже. С 1 июня таксомоторные компании ввели плавающие тарифы. Самоуправления больше не могут устанавливать потолок цен для таксистов. И новые аппетиты перевозчиков многих клиентов очень неприятно удивляют.

С 2012 года и до недавних пор стоять у так называемого «золотого километра» в аэропорту имели право машины только двух компаний — зелёные Baltiс Taxi и красные Rīgas taksometru parks, или Red cab. Их водители имели эксклюзивные права на обслуживание пассажиров на выходе из аэропорта. За это компании должны были выполнять строгие требования. Например, располагать одновременно 50 машинами одинакового цвета — с установленными GPS-регистраторами, доступ к данным которых имел и аэропорт. Кроме того, аэропорт брал по 100 тысяч евро в год за то, что пропускал на свою территорию.

Вот эти-то условия и стали причиной иска в суд в 2013 году. Валерий Утянский — владелец таксомоторного предприятия — оспорил порядки аэропорта, посчитав, что выполнить его правила смогут только две конкретные фирмы. Истец потребовал доступа к территории, поскольку аэропорт — это публичное, а не частное пространство.

Разбирательства в нескольких инстанциях, и как итог — постановление Верховного суда от 23 марта: знаки и барьеры убрать, всех таксистов пустить. Выполнил решение суда аэропорт только в сентябре. Впрочем, вместе с положительными изменениями выявились и негативные последствия, а именно — высокие цены.

С тех пор как ряды зеленых и красных машин у аэропорта стали более разноцветными, пассажиры снова столкнулись с проблемами, о которых большая часть уже давно забыла. Одна из таких — слишком высокие цены.

LSM

LSM