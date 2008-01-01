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3 июля

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Новости Латвия | 3 июля 2018 | 08:19

Вторник, 3 июля: почти везде — дожди

В ближайшие дни погода в Латвии улучшится. Сегодня, однако, по всей стране ожидаются осадки — в Курземе прогнозируются ливни, на востоке — гроза, а в других регионах — кратковременный дождь.

Ветер слабый. Температура воздуха — от +11 до +19.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Днем потеплеет до +15 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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