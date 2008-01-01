В Риге официально открылся XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца

Новости Культура | 2 июля 2018 | 19:50

1 июля в Риге официально открылся Праздник песни и танца. Уже по многолетней традиции этому предшествовало праздничное шествие всех участников этого по истине грандиозного события, приуроченного к вековому юбилею нашей страны.

Даугавпилс на празднике представляют 550 участников из 6 танцевальных коллективов, 3 хоров, 2 духовых оркестров, 10 коллективов национальных меньшинств, 2 фольклорные группы, 2 коллектива ремесленников, вокального ансамбля.

Мероприятия Праздника начались еще в пятницу, 29 июня, когда хоры, съехавшиеся со всей Латвии приняли участие в конкурсе «Битва хоров». Отрадно, что наш мужской хор «Форте» под управлением Евгения Устинского занял второе место среди 34 высокопрофессиональных коллективов.

Участники шествия стали собираться в колонну задолго до начала мероприятия. Атмосфера праздника царила на улочках Старой Риги. То тут, то там, слышны были песни, играли оркестры, участники подпевали, подтанцовывали. Многие из них уже не в первый раз принимают участие в этом значимом для Латвии празднике.

Маршрут шествия начинался в Старой Риге, выходил на улицу Бривибас и заканчивался на стадионе «Сконто». Красочный парад приветствовали рижане и гости города. Колонну Даугавпилса возглавлял прославленный и именитый профессиональный духовой оркестр «Даугава» под управлением Арнольда Гринберта. Праздник песни и танца будет длится всю эту неделю. В Ригу съехались около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца. На протяжении семи дней они примут участие в более чем 65 концертных программах – хоровых, танцевальных, инструментальных, своим искусством порадуют зрителей духовые оркестры, музыканты, играющие на кокле, вокальные ансамбли, фольклорные группы. Вся Рига превратиться в эти дни в большую сценическую площадку, а закончится Праздник в воскресенье, 8 июля большим концертом. Напомним, что понедельник 9 июля для всех жителей Латвии объявлен выходным днем.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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