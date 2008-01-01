V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум в Даугавпилсе

Новости Общество | 2 июля 2018 | 19:47

Даугавпилсская городская дума приглашает на V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум, которий проидёт с 20 по 21 сентября 2018 года в Даугавпилсе.

Даугавпилс богат различными традициями. Одной из них стал Даугавпилсский бизнес-форум. Цель форума - способствовать сотрудничеству латвийских и иностранных компаний, предоставляя участникам информацию о возможностях и преимуществах для бизнеса в Даугавпилсе и Латгальском регионе, организуя дискуссии участников форума на такие темы, как экспорт, инвестиционная среда и профессиональные кадры.

В программе V Международного Восточно-Балтийского бизнес-форума - посещение Северной индустриальной зоны и одного из предприятий, контактная биржа, открытые дискуссии участников форума, а также неформальные дискуссии для молодых предпринимателей.

Просьба зарегистрировать своё участие в форуме до

31 августа в электронной заявке:

https://ej.uz/Businessforumregistration

Программа форума.

Информация о предыдущем Форуме в Даугавпилсе

Контактная информация: Департамент Развития Даугавпилсской городской думы, attistiba@daugavpils.lv, тел. +371 65476064

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