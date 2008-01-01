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Новости Латвия | 2 июля 2018 | 08:09

Понедельник, 2 июля: дождливо и прохладно

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики.

Слабый до умеренного северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.

Температура воздуха достигнет +9..+17 градусов.

Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков придет с востока и к обеду достигнет Курземе.

В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.

LSM

LSM

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