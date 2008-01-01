С 1 июля увеличены пенсии для части пенсионеров

Новости Латвия | 2 июля 2018 | 15:47

Пресс-фото Пресс-фото

С 1 июля 2018 года в силу вступили изменения к закону о пенсиях, благодаря которому увеличиваются доплаты к пенсиям за один год стажа, накопленный до 31 декабря 1996 года.

По информации министерства благосостояния, изменения коснутся людей, который достигли пенсионного возраста или получили пенсию по инвалидности до этой даты. До этого пенсионеры получали за один отработанный год 1 евро, а с сегодняшнего дня они будут получать 1,5 евро.

К примеру, если человек вышел на пенсию до 31 декабря 1995 года и отработал до этого 40 лет, то до сегодняшнего дня он получал бы 40 евро. Далее такой пенсионер будет получать 60 евро.

В минблаге сообщили, что каждый год в октябре будет производиться индексация пенсий.

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