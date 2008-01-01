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Новости Латвия | 2 июля 2018 | 15:49
Синоптики обещают еще несколько волн жары этим летом
Согласно долгосрочным прогнозам, в июле и августе погодные условия в Северной Европе чаще обычного будут определять антициклоны, поэтому возможно несколько волн жары, свидетельствует информация программы Евросоюза Copernicus.
В первые дни июля в Латвии ожидаются частые дожди, ветер стихнет, температура воздуха постепенно повысится и в некоторые дни превысит +25, а возможно, и +30 градусов.
Засушливые периоды будут чередоваться с дождливыми, общее количество осадков в июле и августе в Латвии может быть ниже нормы. Как обычно летом, распределение осадков будет неравномерным.
По нынешним сезонным прогнозам лето и осень будут теплыми.
Май в Латвии в этом году был почти на 4 градуса теплее нормы, средняя температура воздуха в июне - лишь немного выше нормы, но выше долголетнего среднего показателя, в последующие месяцы такие большие отклонения температуры от нормы, как в мае, тоже не прогнозируются.
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