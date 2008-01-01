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Новости В мире | 2 июля 2018 | 15:46
Австрия возглавила Совет Евросоюза
Австрия в воскресенье, 1 июля, стала председателем Совета Европейского Союза. Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен использовать возможность председательства для "наведения мостов в ЕС, снижения напряженности внутри Европы и обеспечения прочности ЕС".
Наиболее значимыми темами в ближайшие полгода станут миграционная политика Евросоюза, будущий бюджет ЕС, "Брекзит" и отношения с балканскими государствами, отмечает агентство AFP.
Австрийский канцлер выступает за жесткий курс в политике по отношению к беженцам и намерен существенно сократить количество прибывающих в Европу мигрантов.
По мнению Курца, принятая в ЕС система обязательного распределения беженцев по различным странам Европы не должна стоять в центре миграционной политики. Она вызывает возражения у ряда восточноевропейских стран, в частности у правительств Польши и Венгрии.
Австрия намерена сосредоточиться на возможности кооперации в решении миграционного вопроса.
В частности, Курц призвал к "тесному сотрудничеству" с государствами Северной Африки в вопросе регулирования миграции. Целью Австрии является принятие совместного европейского решения с "надлежащей защитой внешних границ", отметил Курц.
Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Австрия по ротации сменила на этом посту Болгарию. С 1 января 2019 года председателем Совета ЕС станет Румыния.
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