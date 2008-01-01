Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 июля
Международный день спортивного журналиста
Именины:
Халина, Илварс, Лаума / Зенон, Зосима
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1658 ()
|GBP
|0.886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.1582 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Даугавпилс надеется в течение трёх лет уменьшить стоимость проезда
В крупных городах Латвии в этом году увеличивают и округляют цены на билеты в общественном транспорт ...
2. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
8. Зато нас по головке погладят! {200}
9. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
10. Тартюфы наших дней {20}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 2 июля 2018 | 15:48
Евгения Крюкова поведет Союз русских Латвии на выборы в Сейм по Латгалии
Правление партии Русский союз Латвии утвердило лидеров своих региональных списков для участия в выборах Сейма, которые состоятся 6 октября этого года. Как уже сообщал Delfi, в Рижском избирательном округе список РСЛ возглавит депутат Европарламента Андрей Мамыкин. Он же становится кандидатом партии на должность премьер-министра.
В свою очередь, согласно планам РСЛ, Татьяна Жданок возглавит список по Видземскому избирательному округу. "Опубликованное накануне решение Конституционного суда предоставило партии эту возможность, поскольку не содержало в себе категорического запрета. Однако окончательно вопрос о том, останется ли имя Татьяны Жданок в избирательном бюллетене, будет решать Центральная избирательная комиссия", — пояснили в партии.
Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле — Людмила Ушакова. В списке Латгальского округа первым номером идет Евгения Крюкова, которая получила известность после выступления на Вселатвийском родительском собрании. В Курземском округе партийный список возглавит Элита Косака — юрист и общественный деятель.
Кроме того, партия утвердила порядок расположения кандидатов в депутаты в Рижском избирательном округе. Первая десятка выглядит так: Андрей Мамыкин, Ирина Бобкова (Сморыго), Александр Кузьмин, Александр Филей, Яков Плинер, Владимир Бузаев, Наталия Елкина, Александр Гамалеев, Дмитрий Шандыбин, Олег Сысолятин.
Добавить комментарий