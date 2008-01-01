Евгения Крюкова поведет Союз русских Латвии на выборы в Сейм по Латгалии

Новости Политика | 2 июля 2018 | 15:48

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Правление партии Русский союз Латвии утвердило лидеров своих региональных списков для участия в выборах Сейма, которые состоятся 6 октября этого года. Как уже сообщал Delfi, в Рижском избирательном округе список РСЛ возглавит депутат Европарламента Андрей Мамыкин. Он же становится кандидатом партии на должность премьер-министра.

В свою очередь, согласно планам РСЛ, Татьяна Жданок возглавит список по Видземскому избирательному округу. "Опубликованное накануне решение Конституционного суда предоставило партии эту возможность, поскольку не содержало в себе категорического запрета. Однако окончательно вопрос о том, останется ли имя Татьяны Жданок в избирательном бюллетене, будет решать Центральная избирательная комиссия", — пояснили в партии.

Лидером списка РСЛ в Земгальском избирательном округе станет депутат самоуправления Айзкарукле — Людмила Ушакова. В списке Латгальского округа первым номером идет Евгения Крюкова, которая получила известность после выступления на Вселатвийском родительском собрании. В Курземском округе партийный список возглавит Элита Косака — юрист и общественный деятель.

Кроме того, партия утвердила порядок расположения кандидатов в депутаты в Рижском избирательном округе. Первая десятка выглядит так: Андрей Мамыкин, Ирина Бобкова (Сморыго), Александр Кузьмин, Александр Филей, Яков Плинер, Владимир Бузаев, Наталия Елкина, Александр Гамалеев, Дмитрий Шандыбин, Олег Сысолятин.

Делфи