Глава Даугавпилсского края Янина Ялинская будет баллотироваться в Сейм по списку СЗК

Новости Политика | 2 июля 2018 | 15:50

dnd.lv dnd.lv

В Латгале список СЗК, по всей вероятности, возглавят министр земледелия Янис Дуклавс, Труповниекс, депутаты Сейма Янис Клаужс и Лига Козловска, а также председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска, сообщает ЛЕТА.

В списках Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на выборах Сейма в избирательных округах, по предварительным данным, среди первых пяти кандидатов будут председатель правления Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс, министр сообщения Улдис Аугулис, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Янис Труповниекс, председатель комиссии Сейма по социальным делам и труду Айя Барча и министр обороны Раймонд Бергманис.

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, планируется, что первую пятерку списка в Рижском избирательном округе составят министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, Таварс, зампредседателя комиссии Сейма по нацбезопасности Карлис Сержантс, генсек Крестьянского союза Латвии Артур Граудиньш и министр здравоохранения Анда Чакша. В Риге будет баллотироваться также депутат Сейма Валдис Калнозолс.

В Земгальском избирательном округе список возглавят председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис, Аугулис, председатель комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Андрис Берзиньш и депутаты Сейма Юрис Вецтиранс и Гунтис Калниньш. В список планируется включить также депутата Виктора Валайниса.

В Латгале список СЗК, по всей вероятности, возглавят министр земледелия Янис Дуклавс, Труповниекс, депутаты Сейма Янис Клаужс и Лига Козловска, а также председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска.

В Курземском избирательном округе будут баллотироваться вице-спикер Сейма Гундарс Даудзе, Барча, парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра, телеведущий Янис Клявиньш и председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Вуцанс. В этот список планируется включить также депутата Сейма Валдиса Скуйиньша.

В Видземе в первую пятерку списка предполагается включить премьер-министра Мариса Кучинскиса, Бергманиса, председателя правления СЗК Арманда Краузе, депутата Юрмальской думы Яниса Лединьша и депутата Сейма Айнара Межулиса. В этом избирательном округе будут баллотироваться также депутаты Сейма Артис Расманис, Инесис Бокис, Валтер Дамбе и Инесе Айзстраута.

Списки кандидатов СЗК в депутаты Сейма 13-го созыва еще предстоит утвердить.

Делфи