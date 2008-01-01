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Новости Общество | 2 июля 2018 | 15:47

АЧС впервые выявлена в Риебиньской волости

flichr.com

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе выявили 15 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ПВС. Болезнь впервые констатирована в Риебиньской волости, сообщает ЛЕТА.

В этом году АЧС констатирована уже у 587 кабанов в 196 волостях 73 краев и в одном городе.

Впервые в Латвии АЧС была обнаружена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

Делфи

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