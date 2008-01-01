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Новости Происшествия | 2 июля 2018 | 15:43

Через границу пытался пробраться футбольный фанат из Нигерии

Пресс-фото

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) в минувший четверг задержали футбольного болельщика из Нигерии, предъявивший фальшивую шенгенскую визу, якобы выданную в ФРГ.

Иностранцу запретили въезд в Латвию, завели административное дело, а затем вернули в Россию.

Напомним, днем ранее пограничники задержали гражданина Марокко с фальшивыми бельгийскими документами.

Delfi

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