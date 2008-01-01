Через границу пытался пробраться футбольный фанат из Нигерии

Стрелец

23 ноября

- 21 декабря

Плывите по течению и любуйтесь живописными берегами сегодня. Пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться, как к капризному ребенку.