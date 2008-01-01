Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 июля
Именины:
Имантс, Ингарс, Интарс, Римантс / Леонтий
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного, ибо скрыть это вряд ли удастся.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 11 .. 13 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1658 ()
|GBP
|0.886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.1582 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Даугавпилс надеется в течение трёх лет уменьшить стоимость проезда
В крупных городах Латвии в этом году увеличивают и округляют цены на билеты в общественном транспорт ...
2. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
8. Зато нас по головке погладят! {200}
9. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
10. Тартюфы наших дней {20}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 июля 2018 | 23:15
В понедельник в Латвии сохранится пасмурная и холодная погода
В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода и нехарактерно низкая для июля температура воздуха, временами возможны дожди, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Слабый до умеренного северный ветер днем в восточной части Латвии сменит направление на восточное. Местами на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 м/сек.
Температура воздуха ночью и днем - от +9 до +17 градусов.
Ожидается небольшой дождь, зона более сильных кратковременных осадков ночью придет с востока и в понедельник утром достигнет центральной части страны, а днем - Курземе.
В Риге в понедельник тоже временами будет идти дождь, ветер станет немного слабее, температура воздуха не превысит +16 градусов.
Добавить комментарий