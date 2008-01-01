Участники Праздника песни прошествовали по улицам Риги

Новости Латвия | 2 июля 2018 | 12:56

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Шествию исполнителей XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца по центру Риги 1 июля, к счастью, почти благоприятствовала погода: прохладная, ветреная, но по крайней мере без дождя. А вечером на стадионе Skonto начались мероприятия открытия фестиваля — не для зрителей, там чествуют самих участников.

Праздник песни в этом году — особенный, это часть больших торжеств в честь столетия Латвии. В течение недели пройдет 65 различных мероприятий, из них 44 будут бесплатными. Концерты будут транслироваться по LTV1, на сайте Replay.lv, на нашем портале — и на большие экраны, расставленные в центре Риги (там их будет три), а также в ряде других населенных мест Латвии.

Учитывая, что исполнителей — около 43 тысяч, 1 июля ради красивого, зрелищного парада пришлось потеснить автомобилистов, перекрыв улицы.

LSM