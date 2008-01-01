Россия по пенальти сенсационно выиграла у Испании

Новости В мире | 2 июля 2018 | 12:43

Пресс-фото Пресс-фото

На Чемпионате мира по футболу началась стадия плей-офф. Сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла Испанию.

Испания достаточно быстро вышла вперед. Серхио Рамос откликнулся на навес со штрафного и потащил за собой Сергея Игнашевича, от ноги которого мяч и влетел в ворота.

Впрочем, россияне сравняли счет еще до перерыва. При подаче углового Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти. К точке подошел Артем Дзюба и развел вратаря и мяч по углам.

Основное время матча закончилось вничью. Дополнительно время также не смогло выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти Игорь Акинфеев дважды отразил удары испанцев, тогда как россияне реализовали все попытки.

LSM