9 июля — дополнительный выходной для всех. Что надо знать?

Новости Латвия | 29 июня 2018 | 21:06

В этом году 8 июля — праздничный день, а 9 июля объявлен официальным выходным днем, так как он выпадает на понедельник после Всеобщего праздника песни и танца. Такая практика в Латвии применяется впервые. Портал Delfi разбирался, что надо учитывать при отплате труда в эти дни или предоставлении отпуска.

Как оплачивается работа 8 и 9 июля?

Как отмечает пресс-служба Министерства благосостоянии, 8 июля 2018 года объявлен праздничным днем (Заключительный день Праздника песни и танца), а 9 июля — официальным выходным днем. Поэтому, если 9 июля работник вынужден трудиться, ему надо предоставить эквивалентную компенсацию выходного дня.

Тем работникам, которые вынуждены трудиться в праздничный день 8 июля, согласно действующим требованиям закона "О труде", надо платить в двойном размере или также предоставить оплачиваемый отдых в другое время. Денежная компенсация может быть и выше, если такое предусмотрено в трудовом или коллективном договоре, добавляют в Минблаге. При сдельной (аккордной) оплате труда учитываются расценки за объем выполненной работы.

Что надо учитывать при предоставлении отпуска?

В случае, если, например, работнику предоставляется двухнедельных оплачиваемый ежегодный отпуск со 2 по 15 июля, то в этому году он продлевается на один день, то есть за счет 8 июля. Работодатель не должен продлевать отпуск за счет дополнительного выходного дня (9 июля), так как он не считается праздничным. Поэтому работник должен вернуться из отпуска 17 июля.

Если же работнику предоставляется недельный отпуск, например, со 2 по 8 июля, то к своих трудовым обязанностям он должен вернуться 10 июля.

Delfi

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