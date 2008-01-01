Латвию ждут дожди, потеплеет лишь к концу следующей недели

Новости Латвия | 29 июня 2018 | 20:56

Несколько ближайших дней в Латвии будут прохладными и ветреными, возможен также дождь, но в середине следующей недели погода начнет улучшаться, прогнозируют Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу и воскресенье ожидается порывистый северный ветер, температура воздуха не превысит +15..+20 градусов, на востоке страны - +9..+12 градусов.

В начале следующей недели погоду будет определять малоподвижный циклон, поэтому часто будет идти дождь, могут образоваться также отдельные грозовые облака.

Во второй половине следующей недели усилится влияние антициклона, ветер начнет стихать, а температура воздуха повысится. Хотя ночи будут прохладными, дневная температура во второй половине недели составит до +25 градусов.

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