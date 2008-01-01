251 школьник не сдал централизованные экзамены по латышскому языку и математике

Новости Латвия | 29 июня 2018 | 20:50

По результатам централизованных школьных выпускных экзаменов, 251 ученик не смог получить удовлетворительную оценку по латышскому языку и математике, сообщает LETA.

В целом в этом году было выдано 19 103 сертификата о сдаче централизованных экзаменов в средней школе. В прошлом году их получили 18 278 молодых людей.

По сравнению с предыдущим академическим годом результаты централизованных экзаменов не изменились. Немного улучшились результаты по латышскому, русскому и английскому языкам, а средний результат экзамена по математике остался прежним.

Как и в прошлом году, в государственных гимназиях результаты выше, чем в среднем по стране, а самые низкие результаты в вечерних и профессиональных школах.

Обязательными являются экзамены по математике, латышскому и иностранному языкам. Математику и латышский язык сдавали 13 800 школьников, английский язык — 12 500, русский язык — 2400, немецкий язык — 58, французский язык — 23 школьника. На несколько процентов увеличилось число учеников, выбравших экзамены по физике и биологии.

Оценку ниже 5% получили 28 выпускников по латышскому языку и 223 выпускника по математике. В прошлом году экзамен по латышскому языку не сдали 22 человека, по математике — 219.

Delfi



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