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Новости Общество | 29 июня 2018 | 20:15

Даугавпилс посетили президенты Польши и Латвии

Визит президента Польши Анджея Дуды в четверг, 28 июня, начался с посещения памятного креста на Слободке, установленному на месте военных захоронений польских воинов, сражавшихся за независимость Латвии в 1919-1920 годах. Президента Речи Посполитой с супругой встречал президент Латвии Раймондс Вейонис.

После исполнения гимнов двух стран Анджей Дуда обратился к собравшимся на торжественном мероприятии представителям польской диаспоры и обществености Даугавпилса. В своём выступлении он отметил важность дружеских отношений двух стран в деле укрепления общей европейской безопасности. Президент Раймондс Вейонис выразил удовлетворение по поводу вклада поляков, проживающих в нашей стране, в развитие Латвии, подчеркнул значение долгой истории дружбы двух народов и вклад польского народа в обретении государственной независимости Латвийской Республики. К подножию монумента президенты двух стран возложили венки.

Далее кортеж высокопоставленных гостей проследовал к памятнику польскому королю Стефану Баторию, который в 1582 году присвоил Даугавпилсу Магдебургское право, позволившее городу стремительно развиваться. Здесь президенты Польши и Латвии официально открыли памятник, автором которого - даугавпилсский художник Ромуальд Гибовский. На открытии присутствовали мэр города Рихард Эйгим, представители польской диаспоры Латвии, национально-культурных обществ Даугавпилса, творческой интеллигенции.
Визит президента Польши Анджея Дуды продолжился в Даугавпилсском театре. После исполнения гимнов двух стран и выступления хореографического ансамбля Центра польской культуры «Кукулечка», президент Речи Посполитой наградил выдающихся представителей польской диаспоры, проживающих в Латвии, высокими государственными наградами Польской Республики. Среди награжденных – председатель Союза поляков Латвии – Ришард Станкевич, директор Центра польской культуры Жанна Станкевич, художник Ромуальд Гибовский, директор Даугавпилсской Польской гимназии Галина Смулько.
Награды получили и представители духовенства: архиепископ-митрополит Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, а также настоятель Краславского католического храма святого Людовика Эдуард Воронецкий.
По мнению представителей Польской общины Латвии, визит двух президентов в самый польский город нашего государства станет залогом укрепления дружбы двух стран, а также будет способствовать дальнейшему развитию культурных отношений между Польшей и Латвией.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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