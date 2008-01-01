В Даугавпилсе будут оценивать этичность депутатов

Новости Общество | 29 июня 2018 | 20:03

Городская дума Даугавпилса приняла решение о создании комиссии по этике. Пока в её составе трое депутатов, хотя планировалось пятеро. Комиссия будет собираться по мере поступления заявлений, в которых будут подвергаться сомнению этичность поведения и высказываний депутатов думы, сообщает Латвийское радио-4.

Создание комиссии по этике инициировал депутат от «Латгальской партии» Айвар Брок. Мотивом послужили резкие высказывания представителей оппозиции в адрес оппонентов.

«В прошлом году, когда «Согласие» было у власти, господин Элксниньш и Кононов, как мне кажется, выражались не совсем этично. Я знал, что есть кодекс этики, и я написал в думу два письма, в которых просил рассмотреть вопрос. Как оказалось, некому рассмотреть, потому что комиссии нет, значит, эту комиссию надо было создавать. Это был долгий процесс, так как вначале был вариант, что там могут быть другие члены комиссии, потом решено было, что будут только депутаты. Худо-бедно только сегодня этот вопрос был поднят, и сегодня этот вопрос мы пытались решить», — указал он.

Из 11 депутатов, которые присутствовали на заседании, решение о создании комиссии по этике поддержали 8. Трое проголосовали против — это были представители партии «Согласие», которые находятся в оппозиции, в их числе и Валерий Кононов.

«Как таковая комиссия была бы необходима, но при данном решении подготавливается устав, где оговаривается, какие критерии, каким образом и кто подаёт на рассмотрение вопросы. Этого, к сожалению, не было. Мотивация комиссии — попытка очередных политических разборок со стороны «Латгальской партии». Мы просили, чтобы к данному проекту был приложено положение, как это будет работать, но коллеги нас не услышали», — заявил он.

Планировалось, что в комиссии будет пятеро депутатов: по два представителя от «Латгальской партии» и «Согласия» и один человек от «Нашей партии». В итоге были выдвинуты кандидатуры Айвара Брока и Хелены Солдатёнок из «Латгальской партии». Айвар Здановский в комиссии по этике представляет «Нашу партию». Как представителю «Согласия» войти в комиссию предложили Анатолию Гжибовскому, но он на заседании думы попросил снять его кандидатуру. Пока в комиссии будут работать трое, отметил Брок.

«Когда мы предлагали участие в комиссии, они дали только одного кандидата. Сейчас Анатолий почему-то отклонил свою кандидатуру, не знаю, почему. Партийная дисциплина сработала, и осталось трое, но этих троих утвердили. Конечно, этого мало, но вопрос был решён».

Айвар Здановский из «Нашей партии» считает, что серьёзных юридических последствий решения комиссии для депутатов не принесут, но такой инструмент морального порицания должен существовать.

«Всегда должен быть какой-то орган, который рассматривает высказывания некоторых депутатов и даёт, конечно, не юридическую, но хотя бы общественную оценку — как на это смотрят депутаты. А так как у нас на заседаниях думы всё время происходят какие-то недомолвки или перемолвки и даже прямые оскорбления, то она, конечно, сделает своё дело. Увидим, как комиссия оценивает действия депутатов по отношению друг к другу», — отметил политик.

В ближайшее время комиссия рассмотрит два заявления, о которых уже упомянул Айвар Брок. Одно из них призывает оценить высказывание в адрес депутатов коалиции, прозвучавшее из уст Валерия Кононова — тот назвал их «подстилками», добавил Брок.

«Комиссия будет собираться по мере возникновения вопросов. К примеру, сейчас там два моих заявления на господина Элксниньша и господина Кононова. Нам надо ещё рассмотреть кодекс этики, там надо провести какую-то актуализацию. Когда мы это сделаем, то опять соберёмся, обсудим вопросы — и свободны. Когда возникнет опять какое-то заявление, то мы опять собираемся и рассматриваем этот вопрос», — отметил депутат.

Валерий Кононов отметил, что не будет игнорировать комиссию, если его туда вызовут.

«На эту комиссию, если меня вызовут, я пойду, потому что то, как он интерпретировал мои, может быть, жёсткие слова 2 сентября прошлого года — он интерпретировал их по своему виденью. И перед коллегами моя совесть чиста, я высказал своё мнение, оно останется при мне, и я его не отзову», — заявил политик.

В ближайшие две недели механизмом работы комиссии по этике будут заниматься юристы, после чего депутаты рассмотрят первые заявления. На данный момент единственная возможная форма воздействия, которую может применить комиссия — это требование принести публичные извинения.

LSM

LSM