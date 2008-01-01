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Новости Латвия | 29 июня 2018 | 19:50
Табачный рынок накроет «тень»: с июля сигареты становятся дороже Поделиться Ieteikt Share Tweet Ieteikt
С 1 июля в силу вступают новые ставки акцизного налога, в результате чего подорожают сигареты. И это еще не конец удорожания — ведь следующее повышение акциза на табачные изделия состоится всего через полгода, 1 января 2019 года, сообщает Латвийское радио 4. Легальные поставщики и торговцы сигаретами не рады этим новшествам.
Торговцы табачными изделиями опасаются роста нелегального оборота сигарет. Как указала представитель компании Philipp Morris Latvia Мадара Апсалоне, нелегальная торговля сигаретами создает госбюджету Латвии убытки в размере 65 млн. евро ежегодно:
«Конечно, есть большие опасения, что настолько стремительный рост налога будет способствовать нелегальной торговле. В Латвии уже сейчас очень высокий удельный вес нелегальной торговли сигаретами — на их долю приходится более 20% продаж, по результатам так называемого исследования пустых пачек компании Nielsen. Это — один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.
Латвийскому бюджету это создает годовые убытки в размере 65 млн. евро? по подсчетам KPMG. На бумаге мы, конечно, можем принять определенные ставки и повысить налоги — но если это приводит к уменьшению объема легального рынка и увеличению нелегального, то госбюджет не получает того, что теоретически мог бы получить. Скорее, эти деньги получают представители организованной преступности и участники нелегального рынка».
LSM
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