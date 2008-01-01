Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 июня

Именины:
Паулис, Паулс, Петерис, Павилс / Никифор, Тихон

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вам очень поможет способность сделать комплемент нужному человеку в нужный момент. Этого будет достаточно, дальше все пойдет как по маслу.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
16 .. 18 C
Утро
22 .. 24 C
День
22 .. 24 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...

2. Аэропорт ждет частных инвестиций

3. Даугавпилс надеется в течение трёх лет уменьшить стоимость проезда

4. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

5. Тартюфы наших дней {20}

6. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу

7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

8. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

9. Список "Согласия" по Латгалии возглавит резекненский депутат Янис Кришанс

10. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {169}

 

Новости Латвия | 29 июня 2018 | 19:50

Табачный рынок накроет «тень»: с июля сигареты становятся дороже Поделиться Ieteikt Share Tweet Ieteikt

С 1 июля в силу вступают новые ставки акцизного налога, в результате чего подорожают сигареты. И это еще не конец удорожания — ведь следующее повышение акциза на табачные изделия состоится всего через полгода, 1 января 2019 года, сообщает Латвийское радио 4. Легальные поставщики и торговцы сигаретами не рады этим новшествам.

Торговцы табачными изделиями опасаются роста нелегального оборота сигарет. Как указала представитель компании Philipp Morris Latvia Мадара Апсалоне, нелегальная торговля сигаретами создает госбюджету Латвии убытки в размере 65 млн. евро ежегодно:

«Конечно, есть большие опасения, что настолько стремительный рост налога будет способствовать нелегальной торговле. В Латвии уже сейчас очень высокий удельный вес нелегальной торговли сигаретами — на их долю приходится более 20% продаж, по результатам так называемого исследования пустых пачек компании Nielsen. Это — один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.

Латвийскому бюджету это создает годовые убытки в размере 65 млн. евро? по подсчетам KPMG. На бумаге мы, конечно, можем принять определенные ставки и повысить налоги — но если это приводит к уменьшению объема легального рынка и увеличению нелегального, то госбюджет не получает того, что теоретически мог бы получить. Скорее, эти деньги получают представители организованной преступности и участники нелегального рынка».

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 