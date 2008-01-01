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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 июня
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Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 29 июня 2018 | 19:45
Пятница, 29 июня: курс на похолодание
Сегодня пределов Латвии достигнет холодный атмосферный фронт — он несет с собой воздух из Арктики. Резко усилится ветер, прогнозируют метеорологи.
Во второй половине дня ожидается от +19 до +23 градусов, теплее всего будет на юго-востоке страны — до +27.
Ветер усилится порывами до 11-17 м/сек. Весь день будет переменная облачность, а в некоторых населенных местах возможен небольшой дождь. В восточных районах страны возможна гроза.
В Риге днем всего +18. После полудня усилится северо-западный ветер — его скорость достигнет 5-14 м/сек. К обеду ожидается кратковременный дождь.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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