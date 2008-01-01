Пятница, 29 июня: курс на похолодание

Новости Латвия | 29 июня 2018 | 19:45

Сегодня пределов Латвии достигнет холодный атмосферный фронт — он несет с собой воздух из Арктики. Резко усилится ветер, прогнозируют метеорологи.

Во второй половине дня ожидается от +19 до +23 градусов, теплее всего будет на юго-востоке страны — до +27.

Ветер усилится порывами до 11-17 м/сек. Весь день будет переменная облачность, а в некоторых населенных местах возможен небольшой дождь. В восточных районах страны возможна гроза.

В Риге днем всего +18. После полудня усилится северо-западный ветер — его скорость достигнет 5-14 м/сек. К обеду ожидается кратковременный дождь.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

LSM