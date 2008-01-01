Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 июня
День рождения зубной щетки
Именины:
Кития, Виестардс, Виестурс / Григорий, Михаил
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 20 .. 22 C
- День
- 25 .. 27 C
- Вечер
- 21 .. 23 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1616 ()
|GBP
|0.8817 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.359 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...
2. Аэропорт ждет частных инвестиций
3. Тартюфы наших дней {20}
4. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
5. Зато нас по головке погладят! {200}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
8. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
9. Список "Согласия" по Латгалии возглавит резекненский депутат Янис Кришанс
10. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 28 июня 2018 | 22:10
Под Резекне накрыли подпольный самогонный заводик
26 июня 2018 года сотрудники Резекненского участка Государственной полиции ликвидировали производство нелегального алкоголя в Веремской волости и конфисковали крупную партию алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции.
По оперативной информации полицейские провели обыск по месту жительства мужчины 1966 года рождения. Всего было изъято 130 литров готового самогона, 1 600 литров браги, а также фасовочная тара, оборудование и расходные материалы. Хозяин ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Назначены экспертизы, начат криминальный процесс.
D-fakti.lv
Добавить комментарий