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Новости Происшествия | 28 июня 2018 | 22:10

Под Резекне накрыли подпольный самогонный заводик

LRPP

26 июня 2018 года сотрудники Резекненского участка Государственной полиции ликвидировали производство нелегального алкоголя в Веремской волости и конфисковали крупную партию алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции.

По оперативной информации полицейские провели обыск по месту жительства мужчины 1966 года рождения. Всего было изъято 130 литров готового самогона, 1 600 литров браги, а также фасовочная тара, оборудование и расходные материалы. Хозяин ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Назначены экспертизы, начат криминальный процесс.
 

D-fakti.lv

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