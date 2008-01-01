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Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае - довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?

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Новости Происшествия | 28 июня 2018 | 22:07

В Даугавпилсе изъята крупная партия контрабандных сигарет

LRPP

Полиция изъяла в Даугавпилсе четверть миллиона нелегальных табачных изделий. Задержаны четыре подозреваемых, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции.

Начат уголовный процесс. Проведено 9 обысков. На одном из торговых объектов Даугавпилса, а также по месту жительства и в транспорте подозреваемых лиц полиция обнаружила 253 880 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, без маркировки.

Задержан мужчина 1979 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции за подобные правонарушения. Позднее задержали еще троих: мужчину 1996 года рождения и двух женщин – 1957 и 1996 года рождения.
 

D-fakti.lv

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