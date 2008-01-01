В Даугавпилсе подорожает общественный транспорт

Новости Общество | 4 июля 2018 | 23:19

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Цена билета в даугавпилсском общественном транспорте вырастет на 7 евроцентов — до 50, хотя ещё год назад, в ходе предвыборной кампании, звучали обещания сделать проезд бесплатным для всех горожан. Новый тариф вступит в силу 1 сентября этого года. По расчётам предприятия Daugavpils satiksme, повышение цены позволит сократить дотации со стороны самоуправления на 23 тысячи евро, сообщает Латвийское радио-4.

Стоимость проезда на автобусах и трамваях Даугавпилса не повышали с 2009 года. Почти 10 лет назад билет стоил 30 сантимов, а с переходом на евро в 2014 году цена составила 43 евроцента. Горожане к удорожанию билетов относятся по-разному.

— Я мало пользуюсь трамваем и автобусом, но 50 центов, может, и не так страшно. По сравнению с Ригой у нас не так страшно, но чем дешевле — всегда лучше. Но если бы у нас сделали бесплатный проезд, это было бы приятно.

— 50 копеек — ещё можно согласиться, что это нормально, но всё равно это по карману очень бьёт. Даже 43 цента с нашими минимальными зарплатами, ну, куда ещё дальше. Что делать тем, у кого нет льгот? Это встречный вопрос нашим депутатам. Что нам делать, если у нас нет льгот? Минималка, получаю 320 — и что за 320 можно позволить? Я понимаю, что им надо поднять, но лучше, конечно, нет.

— Я считаю, снизить надо до 30 центов. Конечно, дорого для Даугавпилса, люди мало получают

— Да, безразлично. К этому давно стремились. Ничего неожиданного в этом не вижу.

— Если есть необходимость, пусть поднимают, раз это не окупается, должно же окупаться. Хотя я слышал, что общественный транспорт — это дотации от думы. Видимо, дума стала совсем бедная, что деньги добавлять надо. Но, а что делать — всё дорожает, жизнь дорожает. Не популярная мера, но вынужденная. Люди богаче от этого не становятся и, конечно, ощутят.

В планах муниципального предприятия Daugavpils satiksme — перевезти в этом году более 16 млн пассажиров: около 7,8 млн — на трамваях, а 8,2 млн — на автобусах. Планируемый доход от продажи билетов в этом году должен составить около 2 млн евро. Однако это только часть доходов предприятия, отметил член правления Daugavpils satiksme Роман Савицкий.

«Самоуправление нам компенсирует всех льготников — билеты для школьников и пенсионеров, это составляет 3,5 млн. Компенсация непокрытых расходов — 1,4 млн от самоуправления. Планируем, что за платные услуги — аренда трамвая, аренда крана, автобусов — примерно 50 тыс евро».

Есть ещё статья единовременных доходов — более 700 тысяч евро: в процессе реконструкции трамвайных путей на металлом сдаются старые рельсы, провода, столбы. В бюджет предприятия также поступает 450 тысяч евро от государства — компенсации за проезд инвалидов первой и второй групп. В итоге всё равно предприятие остаётся дотационным, и повышение цен позволит снизить нагрузку на самоуправление, добавил Савицкий.

«Усреднённая себестоимость составляет приблизительно 52 евроцента на одного пассажира. Естественно, мы не хотели повышать до 50-60, поскольку это ударило бы по карману горожан, но, по крайне мере, мы приблизимся к этой себестоимости. Наша цель — снизить нагрузку на самоуправление, поскольку мы являемся дотируемым предприятием. Нагрузка на самоуправление приблизительно снизится на 23 тысячи евро».

Андрей Элксниньш, представляющий оппозиционную партию «Согласие» в городской думе Даугавпилса, считает решение о тарифах поспешным.

«Проблема в том, что данная дума, данная коалиция вообще не работает открыто. Очень многие решения принимаются очень поспешно. Решение о повышении платы в общественном транспорте — никаких подсчётом и расчётов, просто проект решения на одном листе. Когда ответственному чиновнику задаёшь вопрос, а где документация, где обоснования — нет. Коалиция за это голосует».

В руководстве Даугавпилсской городской думы считают, что на принятие такого решения повлияло несколько факторов. Один из них — тариф не менялся много лет, в то время как стоимость остальных ресурсов росла. Второй момент — это удорожание проектов, связанных с модернизацией трамвайной инфраструктуры в городе, отметил Янис Дукшинский из Латгальской партии.

«Один из аспектов — удорожание проекта. Удорожал именно в связи с закупкой и удорожанием новой линии — почти на 2 млн. Был приказ принимать это решение, и не был анализ сделан, насколько это удорожание объективное — это одна из причин, а другая причина — не покрывается уже».

Кроме этого, по воскресеньям и в праздничные дни в Даугавпилсе действует сниженный тариф. Одна поездка на трамвае или автобусе стоит 21 евроцент.

LSM