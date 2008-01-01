Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1665 ()
|GBP
|0.8835 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.6468 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными"
В последние годы змеи все чаще встречают не только в лесу, но и в деревне, и в парках, и даже во дво ... {3}
2. Даугавпилс надеется в течение трёх лет уменьшить стоимость проезда
3. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
7. Зато нас по головке погладят! {201}
8. Самые большие компенсации получили депутаты из Латгалии
9. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
10. Автобусы и трамваи {171}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 июля 2018 | 23:19
В Даугавпилсе подорожает общественный транспорт
Цена билета в даугавпилсском общественном транспорте вырастет на 7 евроцентов — до 50, хотя ещё год назад, в ходе предвыборной кампании, звучали обещания сделать проезд бесплатным для всех горожан. Новый тариф вступит в силу 1 сентября этого года. По расчётам предприятия Daugavpils satiksme, повышение цены позволит сократить дотации со стороны самоуправления на 23 тысячи евро, сообщает Латвийское радио-4.
Стоимость проезда на автобусах и трамваях Даугавпилса не повышали с 2009 года. Почти 10 лет назад билет стоил 30 сантимов, а с переходом на евро в 2014 году цена составила 43 евроцента. Горожане к удорожанию билетов относятся по-разному.
— Я мало пользуюсь трамваем и автобусом, но 50 центов, может, и не так страшно. По сравнению с Ригой у нас не так страшно, но чем дешевле — всегда лучше. Но если бы у нас сделали бесплатный проезд, это было бы приятно.
— 50 копеек — ещё можно согласиться, что это нормально, но всё равно это по карману очень бьёт. Даже 43 цента с нашими минимальными зарплатами, ну, куда ещё дальше. Что делать тем, у кого нет льгот? Это встречный вопрос нашим депутатам. Что нам делать, если у нас нет льгот? Минималка, получаю 320 — и что за 320 можно позволить? Я понимаю, что им надо поднять, но лучше, конечно, нет.
— Я считаю, снизить надо до 30 центов. Конечно, дорого для Даугавпилса, люди мало получают
— Да, безразлично. К этому давно стремились. Ничего неожиданного в этом не вижу.
— Если есть необходимость, пусть поднимают, раз это не окупается, должно же окупаться. Хотя я слышал, что общественный транспорт — это дотации от думы. Видимо, дума стала совсем бедная, что деньги добавлять надо. Но, а что делать — всё дорожает, жизнь дорожает. Не популярная мера, но вынужденная. Люди богаче от этого не становятся и, конечно, ощутят.
В планах муниципального предприятия Daugavpils satiksme — перевезти в этом году более 16 млн пассажиров: около 7,8 млн — на трамваях, а 8,2 млн — на автобусах. Планируемый доход от продажи билетов в этом году должен составить около 2 млн евро. Однако это только часть доходов предприятия, отметил член правления Daugavpils satiksme Роман Савицкий.
«Самоуправление нам компенсирует всех льготников — билеты для школьников и пенсионеров, это составляет 3,5 млн. Компенсация непокрытых расходов — 1,4 млн от самоуправления. Планируем, что за платные услуги — аренда трамвая, аренда крана, автобусов — примерно 50 тыс евро».
Есть ещё статья единовременных доходов — более 700 тысяч евро: в процессе реконструкции трамвайных путей на металлом сдаются старые рельсы, провода, столбы. В бюджет предприятия также поступает 450 тысяч евро от государства — компенсации за проезд инвалидов первой и второй групп. В итоге всё равно предприятие остаётся дотационным, и повышение цен позволит снизить нагрузку на самоуправление, добавил Савицкий.
«Усреднённая себестоимость составляет приблизительно 52 евроцента на одного пассажира. Естественно, мы не хотели повышать до 50-60, поскольку это ударило бы по карману горожан, но, по крайне мере, мы приблизимся к этой себестоимости. Наша цель — снизить нагрузку на самоуправление, поскольку мы являемся дотируемым предприятием. Нагрузка на самоуправление приблизительно снизится на 23 тысячи евро».
Андрей Элксниньш, представляющий оппозиционную партию «Согласие» в городской думе Даугавпилса, считает решение о тарифах поспешным.
«Проблема в том, что данная дума, данная коалиция вообще не работает открыто. Очень многие решения принимаются очень поспешно. Решение о повышении платы в общественном транспорте — никаких подсчётом и расчётов, просто проект решения на одном листе. Когда ответственному чиновнику задаёшь вопрос, а где документация, где обоснования — нет. Коалиция за это голосует».
В руководстве Даугавпилсской городской думы считают, что на принятие такого решения повлияло несколько факторов. Один из них — тариф не менялся много лет, в то время как стоимость остальных ресурсов росла. Второй момент — это удорожание проектов, связанных с модернизацией трамвайной инфраструктуры в городе, отметил Янис Дукшинский из Латгальской партии.
«Один из аспектов — удорожание проекта. Удорожал именно в связи с закупкой и удорожанием новой линии — почти на 2 млн. Был приказ принимать это решение, и не был анализ сделан, насколько это удорожание объективное — это одна из причин, а другая причина — не покрывается уже».
Кроме этого, по воскресеньям и в праздничные дни в Даугавпилсе действует сниженный тариф. Одна поездка на трамвае или автобусе стоит 21 евроцент.
Добавить комментарий