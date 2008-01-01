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28 июня

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Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.

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Новости Политика | 28 июня 2018 | 20:59

В Даугавпилсской городской думе избран третий вице-мэр

daugavpils.lv

28 июня 2018 года на плановом заседании Даугавпилсской городской думы избран третий вице-мэр. Им стал Янис Дукшинский, сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы.

Зоны ответственности третьего заместителя председателя Даугавпилсской городской думы будут определены приказом мэра.

Янис Дукшинский избран депутатом думы по списку «Латгальской партии».
 

D-fakti.lv

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