В Зилупе задержан футбольный фан из Марокко с бельгийскими лжедокументами

Новости Происшествия | 28 июня 2018 | 20:58

Пресс-фото Пресс-фото

За минувшие сутки Государственная погранохрана задержала 76 нарушителей, среди которых был и футбольный болельщик из Марокко с фальшивыми документами.

Так, в рижском международном аэропорту задержаны четверо находящихся в розыске граждан Латвии. А на контрольно-пропускном пункте Гребнева пограничники не позволили въехать в Латвию восьми иностранцам, поскольку у них не было действительных виз или вида на жительство.

«На внешних границах идентифицированы 27 нарушителей. В том числе один гражданин Марокко с фальшивыми документами, который пытался попасть на территорию Латвии через Зилупе.

Он прибыл из России поездом. Это футбольный болельщик, у него есть официальный документ болельщика, но он предъявил пограничникам фальшивую идентификационную карту Бельгии», - пояснила представитель Государственной погранохраны Йоланта Бабишко.

Марокканцу не дали проехать в Латвию, выдворив его обратно в Россию.

LSM