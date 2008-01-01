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Новости Происшествия | 28 июня 2018 | 20:58
В Зилупе задержан футбольный фан из Марокко с бельгийскими лжедокументами
За минувшие сутки Государственная погранохрана задержала 76 нарушителей, среди которых был и футбольный болельщик из Марокко с фальшивыми документами.
Так, в рижском международном аэропорту задержаны четверо находящихся в розыске граждан Латвии. А на контрольно-пропускном пункте Гребнева пограничники не позволили въехать в Латвию восьми иностранцам, поскольку у них не было действительных виз или вида на жительство.
«На внешних границах идентифицированы 27 нарушителей. В том числе один гражданин Марокко с фальшивыми документами, который пытался попасть на территорию Латвии через Зилупе.
Он прибыл из России поездом. Это футбольный болельщик, у него есть официальный документ болельщика, но он предъявил пограничникам фальшивую идентификационную карту Бельгии», - пояснила представитель Государственной погранохраны Йоланта Бабишко.
Марокканцу не дали проехать в Латвию, выдворив его обратно в Россию.
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