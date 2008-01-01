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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 июня
День рождения зубной щетки
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Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
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Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:53
В пятницу резко похолодает, усилится ветер
В пятницу утром и днем территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, усилится ветер, прогнозируют синоптики? сообщает ЛЕТА.
Облачность усилится, но местами небо останется ясным. Утром и днем местами, в основном в Видземе, пройдет кратковременный дождь, на востоке возможна гроза.
Температура ночью опустится до +10..+16 градусов. Днем скорость северо-западного ветра достигнет 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+22 градусов, в Латгале до +27.
В Риге дневная температура не превысит +18 градусов, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.
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