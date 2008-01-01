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Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:53

В пятницу резко похолодает, усилится ветер

dnd.lv

В пятницу утром и днем территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, усилится ветер, прогнозируют синоптики? сообщает ЛЕТА.

Облачность усилится, но местами небо останется ясным. Утром и днем местами, в основном в Видземе, пройдет кратковременный дождь, на востоке возможна гроза.

Температура ночью опустится до +10..+16 градусов. Днем скорость северо-западного ветра достигнет 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+22 градусов, в Латгале до +27.

В Риге дневная температура не превысит +18 градусов, скорость ветра составит до 15 метров в секунду.

Делфи

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