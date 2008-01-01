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Новости Политика | 28 июня 2018 | 20:50

Глава «Даугавпилс силтумтикли» Андрей Кузнецов отозван с должности

D-fakti.lv

28 июня 2018 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятия теплосетей. От должности освобожден член правления «Даугавпилс силтумтикли» Андрей Кузнецов, - сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы.

На вакансию члена правления АО «Даугавпилс силтумтикли» будет объявлен конкурс. Исполняющим обязанности руководителя назначен Евгений Оленов – исполняющий обязанности руководителя отдела по надзору за обществами каптала в Даугавпилсской городской думе, представитель «Латгальской партии».  

D-fakti.lv

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