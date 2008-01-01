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Новости Культура | 28 июня 2018 | 20:37

Фольклорный фестиваль Baltica-2018 увидел белорусские песни, игры, пьесы

ЦБК

21 июня 2018 года в Даугавпилсе прошло одно из заключительных мероприятий Международного фольклорного фестиваля «Baltica-2018», в котором приняли участие два коллектива Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК): ансамбль народной песни «Купалинка» и театральная студия «Паулинка».

Это уже 11-й по счету международный фольклорный фестиваль, который проводится в Латвии (впервые – в 1988 году); и темой этого года стал «Янов день. Цветение». Международный фольклорный фестиваль «Baltica» - это уникальная возможность познакомиться с традиционными культурными ценностями: песнями, инструментальной музыкой, повествованиями, играми, танцами, а также народным прикладным искусством, ремесленничеством и другими формами проявления многонациональной народной культуры. В нем принимают участие этнографические ансамбли, фольклорные группы, народные музыканты, мастера-умельцы.

Столь масштабные мероприятия «Балтики» впервые прошли в Даугавпилсе.

Концертная программа охватила несколько площадок. На перекрестке улиц Ригас и Михоэлса, в саде скульптур, представители национально-культурных обществ из разных городов Латвии показывали свои национальные игры, развлечения, танцы, вовлекая горожан и гостей города в хороводы и пляски. Вместе с театральной студией ЦБК «Паулинка» прохожие разучили белорусскую игру «Подушечка», научились элементам белорусской польки.

Вечером в сквере имени Андрея Пумпура состоялся заключительный концерт фестиваля, в котором приняли участие 18 фольклорных коллективов из разных регионов Латвии, а также гости из Беларуси – фольклорная группа «Хатовичи». Среди выступающих были и даугавпилсские белорусские коллективы - ансамбль народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров) и театральная студия «Паулинка» (руководитель Инесса Козловская), успешно прошедшие в конце 2017 года отборочный смотр коллективов нацменьшинств для фестиваля «Балтика» и Вселатвийского праздника песни и танца. Оба коллектива показали очень яркую и динамичную купальскую программу, схожесть и различия обрядового белорусского Купалья и латышского Лиго. В песнях и театральных действиях звучали белорусские, латышские и латгальские мотивы.

С белорусскими песнями зрителей фестиваля «Baltica» познакомил и ансамбль «Завируха» белорусского общества из Екабпилса.
Впереди у этих коллективов и вокально-инструментального ансамбля «Пралески» ЦБК очень ответственные и почетные выступления в Риге на Вселатвийском празднике песни и танца.

Пожелаем же им успешного выступления!
 

Центр белорусской культуры

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