Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 июня

День рождения зубной щетки

Именины:
Кития, Виестардс, Виестурс / Григорий, Михаил

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
14 .. 16 C
Утро
20 .. 22 C
День
25 .. 27 C
Вечер
21 .. 23 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...

2. Аэропорт ждет частных инвестиций

3. Тартюфы наших дней {20}

4. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

5. Зато нас по головке погладят! {200}

6. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

7. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

8. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу

9. Список "Согласия" по Латгалии возглавит резекненский депутат Янис Кришанс

10. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {169}

 

Новости Общество | 28 июня 2018 | 20:30

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 20 по 26 июня 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Andrejeva Valentīna (08.04.1928 - 25.06.2018)
Babicka Jeļena (18.11.1927 - 22.06.2018)
Belomestnihs Vitālijs (22.11.1946 - 21.06.2018)
Boldaveško Agripina (29.07.1934 - 19.06.2018)
Čodare Anna (22.01.1934 - 22.06.2018)
Drjamina Era (24.11.1931 - 20.06.2018)
Garanča Anastāzija (18.02.1936 - 24.06.2018)
Golubova Natalija (06.11.1929 - 21.06.2018)
Gorkina Olga (03.07.1963 - 22.06.2018)
Ivanova Staņislava (27.12.1948 - 23.06.2018)
Jermašonoka Zoja (17.03.1960 - 19.06.2018)
Jurkeviča Praskovja (14.10.1934 - 25.06.2018)
Kuzminovs Stepans (02.11.1942 - 25.06.2018)
Kuzmins Dimitrijs (09.11.1954 - 18.06.2018)
Litiņa Jevgēnija (08.07.1936 - 25.06.2018)
Livanovskis Oļegs (25.02.1954 - 26.06.2018)
Ļeščova Ksenija (28.05.1931 - 20.06.2018)
Minkeviča Anastasija (18.05.1930 - 20.06.2018)
Pasečņiks Jevgeņijs (06.11.1935 - 24.06.2018)
Pozņakova Anna (09.04.1929 - 22.06.2018)
Ramennovs Viktors (06.05.1960 - 25.06.2018)
Romanova Valentīna (14.11.1949 - 20.06.2018)
Skovorodko Fjodors (01.06.1941 - 20.06.2018)
Širina Aleksandra (04.04.1930 - 23.06.2018)
Vasiļjeva Irēna (05.04.1959 - 19.06.2018)
Vasiļjeva Zenta (06.11.1943 - 26.06.2018).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 