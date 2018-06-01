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Новости Общество | 28 июня 2018 | 20:30
Ушли в мир иной...
С 20 по 26 июня 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andrejeva Valentīna (08.04.1928 - 25.06.2018)
Babicka Jeļena (18.11.1927 - 22.06.2018)
Belomestnihs Vitālijs (22.11.1946 - 21.06.2018)
Boldaveško Agripina (29.07.1934 - 19.06.2018)
Čodare Anna (22.01.1934 - 22.06.2018)
Drjamina Era (24.11.1931 - 20.06.2018)
Garanča Anastāzija (18.02.1936 - 24.06.2018)
Golubova Natalija (06.11.1929 - 21.06.2018)
Gorkina Olga (03.07.1963 - 22.06.2018)
Ivanova Staņislava (27.12.1948 - 23.06.2018)
Jermašonoka Zoja (17.03.1960 - 19.06.2018)
Jurkeviča Praskovja (14.10.1934 - 25.06.2018)
Kuzminovs Stepans (02.11.1942 - 25.06.2018)
Kuzmins Dimitrijs (09.11.1954 - 18.06.2018)
Litiņa Jevgēnija (08.07.1936 - 25.06.2018)
Livanovskis Oļegs (25.02.1954 - 26.06.2018)
Ļeščova Ksenija (28.05.1931 - 20.06.2018)
Minkeviča Anastasija (18.05.1930 - 20.06.2018)
Pasečņiks Jevgeņijs (06.11.1935 - 24.06.2018)
Pozņakova Anna (09.04.1929 - 22.06.2018)
Ramennovs Viktors (06.05.1960 - 25.06.2018)
Romanova Valentīna (14.11.1949 - 20.06.2018)
Skovorodko Fjodors (01.06.1941 - 20.06.2018)
Širina Aleksandra (04.04.1930 - 23.06.2018)
Vasiļjeva Irēna (05.04.1959 - 19.06.2018)
Vasiļjeva Zenta (06.11.1943 - 26.06.2018).
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