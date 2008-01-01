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Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:17

Из-за опоздавшего пассажира airBaltic прервала рейс в Париж

В четверг латвийская авиакомпания airBaltic прервала рейс в Париж и вернулась в Ригу, чтобы принять на борт задержавшегося пассажира, подтвердила агентству LETA представитель airBaltic Алисе Бриеде.

По ее словам, вскоре после вылета экипаж самолета констатировал отсутствие одного пассажира, который опоздал на рейс, к тому же его сумка уже находилась в самолете. Поскольку в тот момент технически еще было возможно изменить курс, капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт "Рига".

Рейс задержался на два часа.

По данным платформы мониторинга авиарейсов Flightradar24, рейс airBaltic BT691 в четверг вылетел в Париж, но затем, пролетев над Лиепаей, вернулся в Ригу. Затем рейс был продолжен.

Delfi

Delfi.lv

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