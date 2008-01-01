В Лудзе началась консервация стен старинного замка

Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:08

Развалины замка Ливонского ордена в приграничной Лудзе являются визитной карточкой города. Поскольку со временем древние стены начали разрушаться, самоуправление города при поддержке Евросоюза и государства начало реализацию проекта по спасению и сохранению этого культурного памятника, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Замковая гора расположенная между Большим и Малым Лудзенским озером является излюбленным местом отдыха горожан и гостей города: отсюда открывается самая красивая панорама. Туристы восхищаются красотой провинциального города и природой, но их тревожит состояние замка.

«Мне кажется, что здесь нужно было бы укрепить стены замка. И я еще вижу, что для восстановления использовались современные кирпичи — хотелось бы, чтобы больше использовался камень. Правда, не знаю возможно ли это. Я вижу, что везде знаки: не подходить ближе 3 метров, люди предупреждены. Но здесь выглядит небезопасно», — рассуждает туристка из Америки Кристина.

В свою очередь местные жители, дома которых находятся у подножья замка придумывают как оградить свое имущество от сверху падающих камней, которые хулиганы берут со стен замка и кидают вниз:

«Я не думаю, что камни сами посыпятся на голову. Дети кидают камни. Они там лазают по верху и кидают вниз. Соседям была крыша проломлена».

Айвар соорудил сетчатый забор, чтобы камни сверху не попали в окна дома: «Камень свалился — и потом там свалился, но не попал. Потому что я здесь решетку поставил».

Конечно, построенный 600 лет назад грандиозный замок — трехэтажную каменную цитадель с 6 башнями, 3 воротами и 2 форбургами — восстановить полностью уже невозможно, но чтобы начать консервацию еще сохранившихся стен замка, в прошлом году здесь начали масштабные археологические раскопки, которые стали первым этапом проекта по сохранению старинного замка. Была «открыта» брусчатка двора у главного здания замка и найдено историческое местонахождение центральных ворот и других строений.

«На данный момент здесь проводится консервация небольшого участка стены замка, чтобы показать заказчику, как же будет выглядеть стена после укрепления швов», — рассказывает Дайнис Молодцов, руководитель предприятия Inteco Wood, получившего право повести консервацию замка. Он указал, что главная цель консервации — укрепление стен таким образом, чтобы неспециалисту это было незаметно. Ведь суть реставрации и консервации в том и заключается, чтобы по возможности сохранить аутентичный вид объекта.

«Здесь не должно ничего меняться! Главная цель — укрепить разрушающиеся швы, очистить и швы, и сами камни и кирпичи от мха и соленого налета, а также укрепить опасные места, где камни могут вывалиться. На следующей неделе будут возведены леса, и здесь работа будет продвигаться намного активнее. В среднем высота стен здесь около 3 метров, а самая высокая замковая часть возвышается над землей на 9 метров».

Консервации подлежат почти 4000 квадратных метров стен замка. Такой масштабный проект Лудзенское самоуправление сможет реализовать в рамках программы «Ценности завтрашней Европы» при поддержке еврофондов, государства и за свой счет.

Заместитель мэра Лудзы Айвар Мейкшанс уверен, что замок остро нуждается в консервации и этот процесс значительно продлит век этого исторического строения.

«В рамках этого проекта в Лудзе планируется консервация развалин замка, их освещение, а также планируется строительство моста, который соединит территорию костела с замковой горой. Еще будут отремонтированы ступеньки, которые с обеих сторон ведут на эту гору, и планируется построить смотровую площадку. На сегодняшний день уже ведутся работы по консервации стен замка. В следующем году будут проводиться работы по благоустройству территории».

Стоимость проекта по консервации и благоустройству Лудзенского замка составит 600 тысяч евро, и все работы планируется закончить к концу следующего года.

В Латгалии же в рамках программы «Ценности завтрашней Европы» планируется вложить средства в восстановление еще пяти объектов. В Даугавпилсском крае проведут ремонт в староверской деревне Слутишки и восстановят инженерный арсенал Даугавпилсской крепости. В Прейли деньги пойдут на ремонт замка, в Краславе приведут в порядок старинные конюшни. В Аглонской базилике до приезда Папы Римского планируют поменять все окна в центральной части и отремонтировать входные узлы. На эти цели выделено 6,5 миллиона евро.

LSM



LSM