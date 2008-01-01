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28 июня
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Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:06
Четверг, 28 июня: возможно, последний жаркий день на этой неделе
В ожидании нового холодного атмосферного фронта у жителей Латвии сегодня еще есть возможность позагорать и искупаться: метеорологи прогнозируют, что день порадует жарой.
Воздух после полудня прогреется до +22...+26 градусов, в юго-восточных районах вплоть до +30. Весь день будет безветренно и солнечно. Только в Лиепае и ее районах ветер усилится порывами до 11 м/сек.
В Риге весь день солнечно, столбик термометра будет на отметке в +25...+27 градусов. Ветер северный, слабый.
Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.
LSM
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