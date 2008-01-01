Четверг, 28 июня: возможно, последний жаркий день на этой неделе

Новости Латвия | 28 июня 2018 | 20:06

В ожидании нового холодного атмосферного фронта у жителей Латвии сегодня еще есть возможность позагорать и искупаться: метеорологи прогнозируют, что день порадует жарой.

Воздух после полудня прогреется до +22...+26 градусов, в юго-восточных районах вплоть до +30. Весь день будет безветренно и солнечно. Только в Лиепае и ее районах ветер усилится порывами до 11 м/сек.

В Риге весь день солнечно, столбик термометра будет на отметке в +25...+27 градусов. Ветер северный, слабый.

Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный.

LSM

LSM