Новости Культура | 27 июня 2018 | 22:33

3 июля в 14:00 в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки состоится открытие выставки творческих работ Аниты Трусковской под названием «Культурный код». Выставочные работы выполнены в смешанной технике и посвящены столетию Латвии.

Художественный проект Аниты Трусковской создан в ожидании столетия Латвии. Его цель – отобрать известные в Латвии символы, образы, знаки и визуализировать их в нетипичной манере, в смешанной технике. Тем самым художница хочет продемонстрировать, как меняется смысловая нагруженность символов при модификации формы их подачи. На выставке «Культурный код» представлены работы под названием «Контур Латвии», «Мара», «Милда», «1 лат», «Хоккеист», «Лев», «Гриф», «Лунный Крест», «Сакта». В картинах использованы предметы, связанные с прошлым автора: ножницы, упаковка от лекарства, шахматные фигурки, монеты, катушки ниток, кисточки, фломастеры, флакон от духов и другие. Фон покрыт утонченным орнаментальным рисунком.

Художница подчеркивает, что в современном глобальном мире у людей из разных стран может быть идентичное любимое блюдо, торговая марка, герой мультфильма, однако сохраняется локальный культурный код, который опознаваем и близок людям более узкого круга. Свою творческую деятельность Анита Трусковска характеризует так: “Сейчас, когда к вещам больше не относятся так бережно, использованная мной техника становится ещё более актуальной, превращаясь в жизненную философию”.

Анита Трусковска родилась в Даугавпилсе. По окончании Польской государственной гимназии им. Ю. Пилсудского училась в Польше. Сейчас живёт в Риге и работает в сфере информационных технологий. Выставки молодой талантливой художницы проводились в Берзайне, Даугавпилсе и Риге.

Выставка творческих работ Аниты Трусковской «Культурный код» будет доступна с 3 по 31 июля в Секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж).

В целях информирования общественности на мероприятии открытия выставки может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:

Заведующая Сектором периодики

Отдела обслуживания читателей ЛЦБ

Елена Евсеева

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