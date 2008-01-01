Приглашаем подавать заявки на торговлю во время фестиваля “Динабург 1812”

Новости Общество | 27 июня 2018 | 22:14

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления приглашает принять участие ремесленников, домашних производителей, торговцев продуктами питания, поставщиков услуг общественного питания и других в 4-м Даугавпилсском Международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812».

Фестиваль будет проходить 14 и 15 июля в Даугавпилсской крепости. Главной задачей фестиваля является популяризация исторического облика Даугавпилсской крепости и города в целом. Кроме того, фестиваль направлен на сохранение культуры и традиций клубов исторической реконструкции и на развитие туристической и предпринимательской деятельности города Даугавпилс.

В рамках мероприятия, ремесленникам планируется обеспечить 12 мест торговли, поставщикам услуг общественного питания – 6 мест, торговцам пищевыми продуктами – 23 места, торговцам непродовольственными товарами и прочим – 30 мест. Предпочтение будет отдано ремесленникам и торговцам из Даугавпилса и Даугавпилсского района. Заявки можно присылать по электронному адресу cietoksnis@daugavpils.lv до 4 июля.

Бланк заявления

Информацию подготовил:

Марис Грунскис

Старший специалист по обслуживанию клиентов Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления.

Дополнительная информация:

Управление коммунального хозяйства

Тел.: +371 65476479

Daugavpils



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