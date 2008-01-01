Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 июня
Всемирный день рыболовства
Именины:
Малвис, Малвине / Георгий, Елисей
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1672 ()
|GBP
|0.8816 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.5257 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
В Даугавпилсе на католическом кладбище был торжественно открыт памятник «Полякам-сибирякам», в годы ...
2. Аэропорт ждет частных инвестиций
3. Тартюфы наших дней {20}
4. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Зато нас по головке погладят! {200}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
8. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Список "Согласия" по Латгалии возглавит резекненский депутат Янис Кришанс
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 июня 2018 | 22:02
В даугавпилсском озере Пороховка не рекомендуется купаться из-за кишечной инфекции
В Латгалии зафиксирован первый в этом году случай, когда в одном из водоемов из-за загрязнения не рекомендуется купаться. Во время очередной проверки качества воды в озере Пороховка в Даугавпилсе был обнаружен повышенный уровень кишечных энтерококков. Специалисты отмечают, что загрязнение, по всей видимости, природное, а вызвали его птицы и жаркая погода.
Ранее Инспекция здравоохранения призывала население не купаться на многих приморских пляжах. Это один из редких случаев, когда загрязнение было обнаружено настолько рано.
Озеро Пороховка – небольшой водоем в даугавпилсском микрорайоне Химики. Ранее проблем с озером не было, но теперь в нем обнаружена инфекция, из-за которой тут не рекомендуется купаться. Проверка была проведена в 12 озерах Даугавпилса, но проблемы выявлены лишь в Пороховке. Впрочем, сейчас специалисты по среде лишь рекомендуют, а не запрещают купаться в озере.
Местные жители рассказывают, что в озере уже неделю никто не купается. И хотя озеро внешне выглядит идеально, ни у кого кроме птиц не возникает интереса там искупаться.
По словам директора Даугавпилсского регионального управления Государственной службы среды Иветы Лобаноки, причиной повышенной концентрации кишечных инфекций в озере, скорее всего, являются птицы и жаркая погода. «Рядом с озером нет объектов и предприятий, которые могли бы засорить сточные воды. Возможно, у этой бактерии естественное происхождение. Это могли быть и птицы, и собаки, которые купаются в озере, когда на улице жарко. А жара способствует размножению бактерий», - отметила Лобанока.
Из 56 водоемов Латвии лишь у 56 есть статус официального места для купания, за которыми наблюдает Инспекция здравоохранения. За остальными местами, как и за Пороховкой, самоуправления наблюдают по собственной инициативе. Следующие образцы воды из Пороховки планируется взять в середине июля, до того купаться там не рекомендуется.
LSM
Добавить комментарий