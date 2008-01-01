В даугавпилсском озере Пороховка не рекомендуется купаться из-за кишечной инфекции

Новости Общество | 27 июня 2018 | 22:02

В Латгалии зафиксирован первый в этом году случай, когда в одном из водоемов из-за загрязнения не рекомендуется купаться. Во время очередной проверки качества воды в озере Пороховка в Даугавпилсе был обнаружен повышенный уровень кишечных энтерококков. Специалисты отмечают, что загрязнение, по всей видимости, природное, а вызвали его птицы и жаркая погода.

Ранее Инспекция здравоохранения призывала население не купаться на многих приморских пляжах. Это один из редких случаев, когда загрязнение было обнаружено настолько рано.

Озеро Пороховка – небольшой водоем в даугавпилсском микрорайоне Химики. Ранее проблем с озером не было, но теперь в нем обнаружена инфекция, из-за которой тут не рекомендуется купаться. Проверка была проведена в 12 озерах Даугавпилса, но проблемы выявлены лишь в Пороховке. Впрочем, сейчас специалисты по среде лишь рекомендуют, а не запрещают купаться в озере.

Местные жители рассказывают, что в озере уже неделю никто не купается. И хотя озеро внешне выглядит идеально, ни у кого кроме птиц не возникает интереса там искупаться.

По словам директора Даугавпилсского регионального управления Государственной службы среды Иветы Лобаноки, причиной повышенной концентрации кишечных инфекций в озере, скорее всего, являются птицы и жаркая погода. «Рядом с озером нет объектов и предприятий, которые могли бы засорить сточные воды. Возможно, у этой бактерии естественное происхождение. Это могли быть и птицы, и собаки, которые купаются в озере, когда на улице жарко. А жара способствует размножению бактерий», - отметила Лобанока.

Из 56 водоемов Латвии лишь у 56 есть статус официального места для купания, за которыми наблюдает Инспекция здравоохранения. За остальными местами, как и за Пороховкой, самоуправления наблюдают по собственной инициативе. Следующие образцы воды из Пороховки планируется взять в середине июля, до того купаться там не рекомендуется.

LSM



LSM