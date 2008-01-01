«100 природных сокровищ». Краслава — край озёр и живописных холмов

Новости Общество | 27 июня 2018 | 21:57

Едва ли не любой рассказ о Латгалии начинается с Краславы — небольшого по европейским меркам, но вполне себе крупного по меркам латвийским городка с населением около 10 тысяч человек. Это место официально считается одним из самых красивых в Латгалии. Краслава — героиня нового выпуска программы Латвийского радио 4 «100 природных сокровищ».

Первое поселение в районе нынешней Краславы возникло еще в эпоху неолита — во II-IV тысячелетии до нашей эры. Место было населенным — и в каменном, и в железном веке тут жили люди. Финно-угры, позже балты, из которых в VIII веке нашей эры и выделились латгалы. Местечко обрело имя: Креславль, Креславка, а позже — Краслава. По одной из версий, имя это произошло от второго имени полоцкой княгини Рогнеды — Горислава. По легенде, на местной театральной горе в X веке стоял ее замок, а сама она правила местной округой.

Герб Краславы придумал один из местных жителей, а позже и мэр города Моисей Рабинович. На гербе изображена серебряная лодка с пятью веслами. Весла символически изображают основные национальности здешнего населения: белорусов, евреев, латышей, поляков и русских.

О красоте здешних мест написано и сказано много. Туристы едут сюда за красивыми пейзажами. Рады им и местные жители. Журналист Латвийского радио 4 Юлиана Жуковская прожила в Краславе первые 19 лет своей жизни и, приезжая в родной город, не устает поражаться богатству и разнообразию его природы и архитектуры.

Свежие огурцы, Шоколадная гора, источник любви, замковый парк графов Платтеров, Адамова тропа, роскошный вид на излучины Даугавы — прогулка по Краславе полна приключений. Прогуляйтесь вниз по Замковой улице, полюбуйтесь с моста на извилистую речку Яунупите, загляните в местный лес, больше похожий на сказочный бор, и не забудьте подняться на местную смотровую вышку — она вторая по высоте в Латвии, 32 метра над землей.

Покидая Краславу, вы увезете с собой теплые воспоминания об этом месте, полном красоты и тихой гармонии.

LSM

LSM