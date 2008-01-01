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Новости Латвия | 27 июня 2018 | 21:48

Среда, 27 июня: теплее, еще теплее

Сегодня по всей Латвии — солнечно, местами возможна легкая облачность, а температура воздуха продолжит повышаться.

В послеполуденные часы ожидается уже от +21 до +25 градусов.

Теплее всего будет в восточных районах страны — там воздух прогреется до +27. Ветер завтра будет в основном северного направления, слабый.

В Риге — до +25, ветер слабый, безоблачно.

Медицинский тип погоды — второй, благоприятный.

LSM
 

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