Франция и Дания обошлись без забитых мячей: на ЧМ-2018 — первая нулевая ничья

Новости В мире | 26 июня 2018 | 19:59

Сборные Франции и Дании не смогли выявить победителя в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 по футболу. Матч в "Лужниках" завершился без забитых мячей. Обе команды вышли в 1/8 финала из группы С, а для сборных Австралии и Перу, параллельно игравших в Сочи, турнир завершился.

Матч в "Лужниках" не изобиловал голевыми моментами. Команды совершенно не стремились атаковать, особенно в этом преуспели датчане, которым хватало ничьей для попадания в 1/8 финала. Французы нужно было не проиграть, чтобы остаться на первой строчке, поэтому счет 0:0 устраивал и их. В итоге матч завершался под оглушительный свист зрителей, которые так и не дождались забитых мячей. Это первая нулевая ничья на ЧМ-2018.

Первые полчаса прошли в относительно равной борьбе без голевых моментов, а затем датчане, возможно, узнав, что в параллельном матче Австралия пропустила от Перу, полностью отказались от атакующей игры и закрылись на своей половине поля. Сборная Франции тоже никуда не торопилась. "Трехцветные" всего два раза угрожали воротам Каспера Шмейхеля из пределов штрафной — остальные удары были издалека.

В итоге матч закономерно завершился без забитых мячей, хотя во втором тайме команды создали по одному неплохому моменту. Датчане сразу после перерыва заработали перспективный штрафной — Кристиан Эриксен пробил по воротам, Стив Манданда не удержал мяч в руках, но Андреас Корнелиус не успел на добивание.

Команда дидье Дешама ответила плотным ударом Набиля Фекира в ближний угол — мяч пролетел рядом со штангой, задев сетку с внешней стороны.

Франция сохранила за собой первое место в группе и в 1/8 финала сыграет со второй командой группы D. Будущий соперник "трехцветных" определится позже 26 июня. На выход из группы претендуют Нигерия, Исландия и Аргентина, а Хорватия досрочно вышла в плей-офф, но попытается удержать первое место.

Датчанам хватило ничьей в матче с французами, чтобы присоединиться к ним в плей-офф. В случае поражения ее могла опередить Австралия. Австралийцы должны были обыгрывать сборную Перу, которая лишилась шансов на выход из группы после двух поражений на старте, но матч на стадионе "Фишт" в Сочи завершился победой перуанцев — 2:0.

Delfi



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