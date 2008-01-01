Выставки современной керамики стран Балтии в Риге

Новости Культура | 26 июня 2018 | 19:45

2 июля в 16.00 в Музее истории Латвийской железной дороги г.Риги (Бульвар Узварас 2а), в рамках празднования 100-летия Латвии, состоится открытие 2-й Латвийской международной биеннале керамики. Одновременно будут открыты выставки современной керамики стран Балтии.

Открытие 2-й Латвийской международной биеннале керамики состоится под эгидой стран Балтии. Будут открыты выставки из Литвы и Эстонии, которые созданы в сотрудничестве с Павильоном керамики Паневежской городской художественной галереи и ассоциацией керамистов Эстонии. На выставке из Литвы представлена коллекция работ Паневежских международных симпозиумов керамики. Другая выставка посвящается 100-летию Эстонской Республики. Обе выставке в Музее истории Латвийской железной дороги будут работать до 26 июля.

В тот же день, 2 июля, в 18.00 в гостинице Pullman Riga Old Town будет открыта выставка «Современная керамика Латвии». Выставка пройдет в рамках программы Artist Playground от Pullman. В ней принимают участие 34 художника со всей Латвии. Все они профессиональные мастера разных поколений и керамика для них является делом всей жизни. Они выбрали это сложное и одновременно захватывающее средство художественного выражения для проецирования своих внутренних чувств и мыслей в осязаемые трехмерные формы. Выставка в гостинице Pullman Riga Old Town будет работать до 6 августа.

2-я Латвийская международная биеннале керамики проводится в рамках празднования 100-летия Латвии. Ее цель - развитие современного керамического искусства и содействие сотрудничеству между странами Балтии. Это также выражение признательности Петерису Мартинсонсу, основоположнику современного керамического искусства Латвии, за его творческие достижения.

О биеннале:

https://www.latviaceramicsbiennale.com/

https://www.rothkocenter.com/

Благодарим за поддержку: Латвии 100, Даугавпилсскую городскую думу, Государственный фонд капитала культуры, Фонд капитала культуры Эстонии, Фонд капитала культуры Литвы, Агентство развития Латгальского региона, акционерное общество «Латвияс Валстс межи», посольство Израиля, «Сигулдас Торнис», Турайдский музей-заповедник, гостиницу Pullman Riga Old Town, Лузнавское имение, SIA Valmiermuiža, АО „Antalis”, Keramserviss, ООО „Lode”, LMT.

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