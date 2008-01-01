Депутаты Комитета по образованию и культуре поддержали создание летнего концертного зала

Новости Общество | 26 июня 2018 | 19:42

На прошлой неделе депутаты Комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы рассмотрели и одобрили обоснование создания летнего концертного зала имени Оскара Строка, подготовленного работниками Департамента управления собственности самоуправления.

Идея, которая витала в умах работников культуры города уже несколько десятилетий, наконец получила и политическую поддержку.

Предполагаемое место строительства – Центральный парк, там где когда-то были аттракционы. Территория большая и с точки зрения логистики, нахождение здесь летнего концертного зала более чем оправдано: рядом автовокзал и железнодорожная станция, что делает культурный объект доступным для иногородних зрителей. Центр города – удобное место и для местных жителей. Автор идеи строительства здесь современной многофункциональной концертной площадки - директор средней музыкальной школы, депутат Даугавпилсской думы Айварс Брокс считает, что с заполняемостью объекта проблем не будет.

Предложений летних концертов много, но ни одна из существующих в городе площадок для них не подходит, вот и едут артисты в малые города, которые уже давно имеют современные летние концертные залы. Не все даугавпилчане могут съездить туда и насладиться искусством.

Кроме этого, большие городские мероприятия и фестивали такие как Праздник города, «Музыкальный август», «Рестарт» и другие, которые в последнее время разнообразили культурную жизнь города, не будут зависеть от капризов погоды. Часто бесплатный концерт профессиональных музыкантов европейского уровня собирает мало зрителей только из-за дождя.

Проект создания концертного зала большой, требующий много сил, денежных средств и времени, однако в Даугавпилсском самоуправлении надеются, что через четыре года в летнем концертном зале имени Оскара Строка пройдут первые мероприятия.

Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы.

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