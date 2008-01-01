Вторник, 26 июня: еще сохраняется переменная облачность

Новости Латвия | 26 июня 2018 | 07:55

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии усиливается влияние антициклона и постепенно устанавливается сухая, солнечная и жаркая погода. Сегодня еще ожидается переменная облачность.

Небольшой дождь возможен в Вентспилсе ближе к обеду, прогнозируют метеорологи. Воздух прогреется до +18..+23 градусов. Ветер переменного направления будет слабым, до 4 м/сек.

В столице после полудня ожидается от +19 до +21 градуса. Весь день - почти безветренно. Легкая облачность.

Медицинский тип погоды - третий, неблагоприятный.

LSM