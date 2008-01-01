Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 июня
Международный день борьбы с наркотиками и их незаконного оборота
Именины:
Аусма, Аусмис, Ингуна, Ингунс / Анна, Антонина
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Не уходите от разговоров, сегодня они окажутся полезны. В одном из них вы услышите что-то, что и не чаяли узнать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 15 .. 17 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1648 ()
|GBP
|0.8766 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|73.5314 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Тартюфы наших дней
Тартюф - лицемер, хитрый ханжа, святоша (Большой толково-фразеологический словарь Михельсона). Не мо ... {20}
2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
3. Аэропорт ждет частных инвестиций
4. Зато нас по головке погладят! {200}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Автобусы и трамваи {169}
9. Служба государственных доходов меняет время приема клиентов
10. "Согласие" выдвинуло кандидатом в министры охраны среды и регионального развития Ингу Голдбергу
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 июня 2018 | 07:55
Вторник, 26 июня: еще сохраняется переменная облачность
В Латвии усиливается влияние антициклона и постепенно устанавливается сухая, солнечная и жаркая погода. Сегодня еще ожидается переменная облачность.
Небольшой дождь возможен в Вентспилсе ближе к обеду, прогнозируют метеорологи. Воздух прогреется до +18..+23 градусов. Ветер переменного направления будет слабым, до 4 м/сек.
В столице после полудня ожидается от +19 до +21 градуса. Весь день - почти безветренно. Легкая облачность.
Медицинский тип погоды - третий, неблагоприятный.
Добавить комментарий